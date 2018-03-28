HT Magazin'de yer alan habere göre, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Rusça ve Almanca şarkılar da seslendiren Pelin Yanyatan, “İnsanlar beni duymalı. Garanti veriyorum ki onların kulaklarına hoş gelmeyecek tek nota duyurmayacağım. Bu benim hayat felsefem” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler