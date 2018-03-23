İlkbahar ve yaz aylarının yükselen modası: Pembe far

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Bu sezon klasikleşmiş makyaj kalıpları tamamen rafa kalkıyor. Sonbahar ve kış aylarında sıkça rastladığımız metalik göz makyajları yerini renkli farlara bırakıyor... Özellikle de pembe farlar bu sezon oldukça moda olacağa benziyor. Eğer aklınızda "Pembe far bana yakışır mı, gözlerimde nasıl olur?" diye soru işaretleri varsa ünlülerin göz makyajlarından ilham alabilirsiniz!