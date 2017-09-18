Pembe trambüs sefere başladı

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Kadınların bir kısmı kendilerine sağlanan ayrıcalıktan dolayı memnun olduklarını ifade ederken, bir kısmı da uygulamanın güzel olduğunu ancak "toplumda ayrımcılık" yapıldığını, bunun ulaşımı daha da zorlaştıracağını söyledi.