Penafiel - Academica Viseu maçı ne zaman?

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Penafiel, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Academica Viseu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:15. Penafiel 61 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Academica Viseu 58 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Penafiel, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Academica Viseu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 250 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Penafiel kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Academica Viseu sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Penafiel önceki hafta Leixoes mücadelesinde 2-1 yenildi.

Academica Viseu, Famalicao karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Penafiel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Penafiel, kendi sahasında 24 gol attı, 13 gol yedi.

Academica Viseu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Academica Viseu, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.