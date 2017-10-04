Penaltı almaya çalışırken sakatlanan Doumbia 2 ay yok!

Fildişi Sahilleri Teknik Direktörü Marc Wilmots, Sporting Lizbonlu santrfor Seydou Doumbia'nın sahalardan 2 ay uzak kalacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında penaltı alabilmek için kendini yere atmış ve sarı kart görmüştü.

Doumbia, topu Gerard Pique'den kurtardıktan sonra ceza sahasına girerken yerde kalmış ve sonrasında tedavi istemişti. 29 yaşınadki futbolcu sekerek saha kenarına gelmiş ve yerini Bas Dost'a bırakmıştı. Barcelona maçı Sebastian Coates'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahilleri'nin 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynayacağı Mali ve Fas maçlarında yer alamayacak. C Grubu'nda yer alan Fildişi Sahilleri topladığı 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Seydou Doumbia

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