Pence'den Venezuela'ya yaptırım çağrısı

Venezuela hükümetinin, yasa dışı döviz işlemleri yaptığı suçlamasıyla ülkenin en büyük bankası Banesco'ya el koyarak 11 yöneticisini tutuklamasının ardından, ABD Venezuelalı 3 kişi ve 20 şirkete uyuşturucu trafiği yaptırımı uygulmaya hazırlanıyor. ABD'nin Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı arttırmayı hedefliyor. Yeni yaptırımların söz konusu olduğu şirketlerden 16'sı Venezuela merkezli, 4 ü ise Panama merkezli. ABD Hazine Bakanlığı, bu 20 şirketin üç kişi tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

Sistemik yolsuzluk ve çöküşe dikkat çekilen açıklamanın ardından ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence ise yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada diğer devletleri de Venezuela karşısında, ülke liderlerine yönelik vize kısıtlaması dahil adım atmaya çağırdı.

Yeni anayasayı hayata geçiren Venezuela'da son seçim sonuçlarını ABD, Kolombiya ve Meksika tanımadığını açıklamıştı.

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