Pendik'te 7 yaşındaki çocuğun üzerine inşaat demirleri devrildi

Pendik'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuğun üzerine TIR'daki inşaat demirleri devrildi. Küçük çocuk demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, TIR'dan devrilen inşaat demirlerinin altında kaldı. O anlar da yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Demirlerin altında kalan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bir iş makinesi getirilerek demirler kaldırıldı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.