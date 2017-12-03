Pendik'te müşteriye atılan tokat kameraya böyle yansıdı

Pendik'te otomobil parçasını iade etmek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkan sahibinin müşteriye tokat attığı anların yer aldığı görüntüler ikili arasında görülen dava dosyasına eklendi.
Pendik oto sanayi sitesinde bir müşterinin satın aldığı otomobil parçasını iade etmek istemesi üzerine çıkan tartışmada dükkan sahibi ile birbirlerini darp etmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Anadolu 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraflar birbirinden şikayetçi olduklarını kaydederken olay günü yaşananlara ilişkin görüntülerin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına sunuldu.
Dava karar için ertelenirken dosyaya giren görüntülerde müşteri Erkan Baştan'ın olaydan birkaç saat önce dükkana gelerek, satın aldığı otomobil parçasını değiştirmek istediğini söylediği ve dükkan sahibinin kabul etmediği yer alıyor.
Birkaç saat sonra tekrar işyerine gelen müşterinin ürünü iade etmek için ısrar etmesi üzerine dükkan sahibi ile aralarında sözlü tartışmanın yaşandığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine dükkan sahibinin, müşteriye tokat attığı kameralara yansıyor.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Erkan Baştan'ın müşteki şüpheli Fuat Süzen'in işyerinden bir ürün satın aldığı ve daha sonra ürünü iade etmek istediği ifade ediliyor.
Erkan Baştan'ın satın aldığı ürünün iadesi konusunda müşteki şüphelilerin tartıştığı, şüpheli Erkan'ın 'nasıl esnafsın, terbiyesizlik yapma bunu alacaksın' diyerek hakaret ettiği ve işyerinin camlarını kırmakla tehdit ettiği kaydedilmişti.
Müşteki şüpheli Fuat'ın da maruz kaldığı hakaret ve tehdit eylemlerinin oluşturduğu haksız tahrikin etkisiyle müşteki şüpheli Erkan'a 'sen terbiyesizlik yapma' diyerek hakaret ettiği ve tokat atarak darp ettiği vurgulanarak, müşteki şüpheliler Erkan Baştan ve Fuat Süzen'in, "kasten yaralama, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.