Pendik'te müşteriye atılan tokat kameraya böyle yansıdı

Pendik'te otomobil parçasını iade etmek isteyen müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibinin müşteriye tokat attığı anların yer aldığı görüntüler ikili arasında görülen dava dosyasına eklendi.



Pendik oto sanayi sitesinde bir müşterinin satın aldığı otomobil parçasını iade etmek istemesi üzerine çıkan tartışmada dükkan sahibi ile birbirlerini darp etmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Anadolu 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraflar birbirinden şikayetçi olduklarını kaydederken olay günü yaşananlara ilişkin görüntülerin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına sunuldu.



Dava karar için ertelenirken dosyaya giren görüntülerde müşteri Erkan Baştan'ın olaydan birkaç saat önce dükkana gelerek, satın aldığı otomobil parçasını değiştirmek istediğini söylediği ve dükkan sahibinin kabul etmediği yer alıyor.



Birkaç saat sonra tekrar işyerine gelen müşterinin ürünü iade etmek için ısrar etmesi üzerine dükkan sahibi ile aralarında sözlü tartışmanın yaşandığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine dükkan sahibinin, müşteriye tokat attığı kameralara yansıyor.





İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Erkan Baştan'ın müşteki şüpheli Fuat Süzen'in işyerinden bir ürün satın aldığı ve daha sonra ürünü iade etmek istediği ifade ediliyor.



Erkan Baştan'ın satın aldığı ürünün iadesi konusunda müşteki şüphelilerin tartıştığı, şüpheli Erkan'ın 'nasıl esnafsın, terbiyesizlik yapma bunu alacaksın' diyerek hakaret ettiği ve işyerinin camlarını kırmakla tehdit ettiği kaydedilmişti.



Müşteki şüpheli Fuat'ın da maruz kaldığı hakaret ve tehdit eylemlerinin oluşturduğu haksız tahrikin etkisiyle müşteki şüpheli Erkan'a 'sen terbiyesizlik yapma' diyerek hakaret ettiği ve tokat atarak darp ettiği vurgulanarak, müşteki şüpheliler Erkan Baştan ve Fuat Süzen'in, "kasten yaralama, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Pendik