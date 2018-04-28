Pendikspor - Altay karşılaşma önü

Pendikspor ve Altay, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. 36 puanlı Pendikspor 12. sırada bulunuyor, Altay 60 puana sahip ve 2. sırada. Pendikspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Altay, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Pendikspor kazanır 4.70, berabere biter 3.70, Altay kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Pendikspor önceki hafta Altay mücadelesinde 1-2 yenildi.

Altay ise Pendikspor karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pendikspor, 20 gol attı ve 15 gol yedi.

Altay, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Altay, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.