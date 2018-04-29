Pendikspor - Altay karşılaşma önü

Pendikspor ve Altay, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. 36 puanlı Pendikspor 13. sırada bulunuyor, Altay 60 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Pendikspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Altay, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Pendikspor galibiyet oranı 7.50, beraberlik oranı 4.75, Altay galibiyet oranı 1.10.

Pendikspor son haftadaki Altay müsabasında 1-2 yenildi.

Altay, Pendikspor karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pendikspor, 20 gol attı ve 15 gol yedi.

Altay, dış sahada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Altay 23 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.