Pendik sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuk annesi kadın 5'inci katta pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakini iki kişi tarafından kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre olay, Pendik Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuk annesi kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattaki evinin mutfak penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlama ihtimaline karşın şişme yatak açarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerini gören kadının panikleyerek camdan sarkması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.



KOMŞULARI KURTARDI

Olay sırasında itfaiye ekiplerinin merdivenle çıkmaya çalıştığı sırada yaşanan kargaşadan yararlanan 2 mahalle sakini, balyozla kapıyı kırıp eve girdi. Sessizce kadının yanına yaklaşan komşuları kadını pencereden alarak içeriye çekti. Son anda düşmekten kurtardığı kadını sırtına alan bir kişi aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kadın Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen kadının intihar girişimi mahallede paniğe neden oldu. Panik sırasında bütün vatandaşlar kadını ikna etmeye çalışırken, bazı apartman sakinleri ise balkona çıkarak olayı cep telefonuyla kaydetti.

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