Kanada'da hava sıcaklığının -25 dereceye düşmesi nedeniyle Calgary Hayvanat Bahçesi’nde bulunan penguenler kapalı bölümlere alındı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre hayvanat bahçesinin iletişim müdürü Larissa Mark, yaptığı açıklamada, “Kral penguenlerin kuzenleri olan imparator penguenler bu kadar soğuğa alışık değil” diye konuştu. Antarktika’da yaşayan imparator penguenler, -70 derece soğukta bile hayatta kalabiliyor.

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