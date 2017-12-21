Penguenlerin geçmişi 14 bin 600 yıl öncesine dayanıyor!

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesince yapılan araştırmada penguenlerin geçmişinin bilinenin aksine çok daha eski bir tarihe dayandığı belirlendi.

Çinli araştırmacılar, Doğu Antarktika'nın Vestfold Hills bölgesinde 14 600 yıllık olduğu belirlenen penguen kalıntılarına ulaştı.



Araştırmada, penguenlerin Antarktika'daki buzların erimeye başlamasından bin yıl sonra ortaya çıkmaya başladığı dile getiriliyor.

Daha önceki araştırmalarda penguenlerin 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyordu.