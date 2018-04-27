Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren; bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, IBM Bölgesel Mükemmellik ödül töreninde Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin “En İyi Katma Değerli Dağıtıcısı” seçildi.

Penta, bir önceki yıl aldığı MEA Bölgesi “Dönüşüm ve Büyüme Alanında En İyi Dağıtıcı” ödülüyle birlikte, iki yıl üst üste “Bölgesel Mükemmellik” ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törende, IBM’in bulunduğu 7 farklı bölgedeki en başarılı iş ortaklarına ödülleri verildi. Son 2 yıldır “Bölgesel Mükemmellik” ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Başarılı bir 2017 yılının ardından çalışmalarımızın ödüllendirilmesi sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artırıyor” dedi.