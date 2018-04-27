Gözde Girişim Sermayesi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Penta'nın halka arzına ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 54,30 pay sahibi olduğumuz Penta'dan edinilen bilgi çerçevesinde, Penta'nın çıkarılmış sermayesinin 31 milyon 724 bin TL'den 47 milyon 586 bin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 15 milyon 862 bin TL nominal değerli pay ile şirketimize ait 3 milyon 152 bin 345 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 750 bin TL nominal değerli pay dahil olmak üzere toplam 19 milyon 764 bin 345 TL nominal değerli payların halka arz edileceği bilgisi edinilmiştir. Halka arz fiyat aralığının 9,50-11,40 TL olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

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Dolayısıyla şirket değeri 47 milyon 586 bin adet hissenin, talep toplama sonunda oluşacak birim hisse fiyatı üzerinden belirlenecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde şirketimize ait 1 milyon 384 bin 187 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 196 bin 961 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 1 milyon 581 bin 148 TL nominal değerli payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır."

Açıklamada, Penta'nın halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülmekte olan izin sürecinin devam ettiği, yatırımcıların yatırım kararını, kurul tarafından onaylanacak ve Penta tarafından kamuya açıklanacak olan izahnamenin tamamının incelenmesi sonucu vermesi gerektiği vurgulandı.