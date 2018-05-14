Yıldız Holding'e bağlı Gözde Girişim'in yüzde 54,30 pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin halka arzı, geçtiğimiz haftanın son işlem günündeki talep toplamada yeterli katılımın gelmemesi nedeni ile daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelendi.

Açıklama Gözde Girişim tarafından KAP'a yapıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL nominal değerli payı halka arz edecek Penta'nın talep toplama fiyat aralığı ise 9,5 TL-11,4 TL olarak belirlenmişti.

Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda Penta'nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacaktı.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyordu.

Mayıs ayının başında Beymen ve ardından Defacto da halka arzdan vazgeçmişti.