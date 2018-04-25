Penta'ya uluslararası ödül geldi

Penta, bir önceki yıl aldığı MEA Bölgesi “Dönüşüm ve Büyüme Alanında En İyi Dağıtıcı” ödülüyle birlikte, iki yıl üst üste “Bölgesel Mükemmellik” ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törende, IBM’in bulunduğu 7 farklı bölgedeki en başarılı iş ortaklarına ödülleri verildi. Son 2 yıldır aldıkları ödüllerden büyük mutluluk duyduklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Başarılı bir 2017 yılının ardından çalışmalarımızın ödüllendirilmesi sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

Bilişim sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren ve 40’dan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerinin dağıtımını yapan Penta, 2017 yılını yüzde 35'lik artışla 2,5 milyar TL’lik ciroyla kapattı. Şirketin kârı ise 57 milyon TL oldu.

Mürsel Özçelik, 11 bin metrekareyi aşan depolama alanıyla ve gelişmiş lojistik hizmetleriyle Türkiye’nin en büyük teknoloji dağıtıcılarından biri olduklarını söyledi. Özçelik, “Altyapı, yazılım ve bilişim hizmetlerindeki büyüme gelecek yıllarda artmaya devam edecek. Bu gelişmelerle beraber teknoloji yatırımlarının hız kazandığını görüyoruz. Birçok ülkeyle kıyaslandığında, ülkemizde genç nüfus oranının yüksekliği, teknolojinin yakından takibi konusunda bizim için ayrı bir avantaj” açıklamasını yaptı.