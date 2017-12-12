Pentagon sözcüsü Albay Manning gazeyecilerin sorularını yanıtladı. Manning, Rusya’nın Suriye’deki kuvvetlerini azaltacağına yönelik açıklamalarının sahadaki durumla uyuşmadığını söyledi.

AA'nın haberine öre; ABD askerlerinin bölgedeki varlığının şartlara bağlı olacağını kaydeden Manning, Rusya’nın askeri varlığında değişiklik yapmasının ABD'nin önceliklerini değiştirmeyeceğini belirtti.

Manning, "Küresel koalisyon, Suriye’de bölgedeki yerel güçlere destek olarak DEAŞ’ın askeri açıdan yenilgisini tamamlamak üzere operasyon yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Irak ordusunun bu hafta sonu Irak- Suriye sınırını DEAŞ’tan temizlediğini ifade eden Manning, Irak güvenlik güçleri yetkilileri ile SDG ismini kullanan PYD/PKK mensuplarının sınırda dün bir araya geldiklerini söyledi.

Manning, bu toplantıda iki tarafın bölgelerinde DEAŞ’a yönelik temizlik çalışmalarını yürütürken birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığını dile getirdi. PYD/PKK’nın Fırat’ın kuzey ve doğu kıyılarını temizlemeye devam edeceğini söyleyen Manning, koalisyonun örgüte destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sergei Surovikin, Rusya’nın Suriye’den 23 savaş uçağı, 2 helikopter, özel kuvvet birliklerini, askeri polis ve alan güvenliği personelini çekeceğini açıklamıştı.

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