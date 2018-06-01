Bir gazetecinin, Çin'in ihtilaflı adaları silahlandırmasına karşı ABD’nin bu adalara askeri bir operasyonda başarısının ihtimalinin ne kadar olduğunu sorması üzerine McKenzie, "ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir." ifadesini kullandı. Bu açıklamanın, Çin'e bir mesaj olarak yorumlanıp yorumlanmayacağının sorulması üzerine McKenzie, "II. Dünya Savaşı'nda küçük ve izole edilmiş adaları yok etmekte çokça deneyim edindiğimiz bir gerçektir. Dolayısıyla bu, ABD ordusunun daha önce de yaptığı temel bir yetkinliğidir. Bunu tarihi bir gerçeği ifade etmek dışında okumamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

" DEAŞ MUHTEMELEN YER ALTINA İNECEK"

McKenzie, Suriye'de Orta Fırat Vadisi'nde devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlarda ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, bu örgütün elinde son birkaç yer kaldığını ifade etti.

DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamen alınması ile ABD'nin Suriye'deki işinin bitmeyeceği sinyalini veren McKenzie, "Bu çabada muhtemelen tam bir mükemmelliğe erişemeyeceğiz. Onlar (DEAŞ) muhtemelen bir yer altı çabasına girecekler." şeklinde konuştu.

McKenzie, ABD'nin bölgede kalıcı bir güvenlik unsuru bırakmak istediğini belirtti.

ESAD REJİMİNİN SURİYE'DE GÜNEYE İNMESİ

Beşar Esad rejiminin Suriye’nin güneyine yönelik operasyon yapmasına ilişkin anlaşmanın ABD'nin El Tanif kampındaki varlığını etkileyip etkilemediğine ilişkin bir soruya McKenzie, "El Tanif'da statüko devam ediyor. Oradayız ve herhangi bir değişiklik yok. Oradaki ayrışma bölgesinin korunmasına önem veriyoruz ve bunu değiştirmeye yönelik adımları kaygı ile karşılayacağız." yanıtını verdi.

Esad rejiminin, SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın kontrol ettiği bölgelere saldırması durumunda ABD'nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan McKenzie, "ABD ordusuna ve koalisyon ortaklarına saldırmak kötü bir politika olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sözcü White ise "Suriye'de misyonumuz DEAŞ'ı yenmektir. Arzumuz Suriye iç savaşına karışmamak. Ama ayrıca Rusya ve İran’a vaatlerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Bu rejim (Esad rejimi) onu destekleyen bu iki rejimden dolayı halen ayakta." şeklinde konuştu.

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