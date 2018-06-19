Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Devriye nöbetleri koordineli ama bağımsız yürüyor

Türk ve Amerikan askerleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta bağımsız olarak devriye görevlerine başladı.

Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve hükümetin açıklamalarının ardından, bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Reuters'a yaptığı açıklamada, Menbiç'in içinde değil ancak yakınlarında Amerikan ve Türk askerlerinin "koordineli halde ama bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de, Menbiç'teki Türk askeri varlığına ilişkin Pazartesi sabahı açıklama yaparak, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

https://twitter.com/TSKGnkur/status/1008694023677235200

Türkiye ile ABD ay başında, Menbiç'ten Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) çıkarılması ve bölgede güvenliği Türk ve ABD güçlerinin birlikte sağlaması konusunda anlaşmıştı.

Erdoğan: PYD/YPG terk ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde Ordu'da yaptığı konuşmada "ABD ile anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

Haber kanallarında yapılan yayınlarda bölgedeki Türk zırhlı birliklerine ait görüntülerde yer aldı.

Çavuşoğlu: Aşamalı olarak girilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Menbiç bölgesinde Türk askerinin devriye gezmeye başladığını, aşamalı olarak da Menbiç'in içine gireceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

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