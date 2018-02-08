Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, her sene düzenlenen Altın Kobra tatbikatının insani yardım ve afetle mücadele kısmına Myanmar'dan üç subayın davet edileceğini açıkladı.

Logan, tatbikata davet edilecek subayların rütbeleri ve kimlikleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Karar, Arakan eyaletinde yüzlerce köyü yakan sivilleri katleden Myanmar ordusunun tatbikata katılmasına karşı çıkan ABD'li milletvekillerinin tepkisini çekti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Cumhuriyetçi üyesi Senatör John McCain, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "etnik temizliğe bulaşan orduların, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeleri gerektiğini" söyledi.

Bu arada Dış İlişkiler Komitesi tarafından dün onaylanan, Senato'nun her iki kanadı tarafından desteklenen yasa tasarısı, Myanmar ile askeri angajmanlara yönelik kısıtlamaları güçlendirmesi ve bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Benzer bir tasarı da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ed Royce ve ABD'nin ciddi insan hakları ihlallerine karışan ordulara desteğini yasaklayan yasanın mimarı Demokrat Senatör Patrick Leahy, Myanmar'ın Tayland'daki tatbikata katılmaması gerektiğini dile getirdi.

Leahy, "Dokunulmazlıkla uluslararası hukuku alçakça ihlal edenleri ödüllendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

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