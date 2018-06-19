ABD Savunma Bakanlığı Ağustos ayında Güney Kore ile gerçekleştirilmesi planlanan askeri tatbikatın resmi olarak askıya alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği nükleer konulu zirvenin arkasından tatbikatın durdurulması gündeme gelmişti.

Pentagon Pazartesi günü yaptığı açıklamada tatbikat ile ilgili tüm planlamanın durduğunu açıkladı. Pentagon sözcüsü Dana White Güney Kore ile gerçekleştirilecek diğer tatbikatlara ilişkin bir karar verilmediğini açıkladı.Diğer Pasifik ülkeleri ile yapılacak tatbikatlar ise sürecek.

ABD Başkanı Trump, Kim ile geçen hafta gerçekleşen görüşmesinin ardından, iptal edilen tatbikatları kışkırtıcı ve pahalı savaş oyunları olarak nitelemişti. Bu açıklama Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından şaşırtıcı bulunmuş ve güvenlik tartışmaları gündeme gelmişti. Pentagon uzun yıllardır bu tatbikatların kışkırtıcı olduğunu reddetmekteydi

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