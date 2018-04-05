Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD’nin Münbiç’te 2 yeni üs kurduğu haberleri ile İncirlik’teki silah depolarının boşaltıldığı iddialarını Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak’a değerlendirdi. “Yeni üs”leri yalanlamayan Pahon, İncirlik iddiaları içinse “Müttefikler arasındaki güvensizliği artırmaya yönelik girişimler” olarak nitelendirdi.
Başkan Donald Trump “Suriye’den askerlerimizi çekeceğiz” dedikten sadece günler sonra; ABD’nin, Türkiye’nin hedefindeki Münbiç’te 2 yeni üs kurduğu haberleri geldi. Biz de tüm bu gelişmeleri ve iddiaları Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’a sorduk. Pahon, Trump’ın ‘çekilme’ yönündeki açıklamasına ilişkin “Başkanın verdiği DEAŞ’ı yenme görevini yerine getiriyoruz. Ama sahadaki gelişmelere bağlı olarak duruşumuzu değerlendireceğiz” demekle yetindi. Pahon, Münbiç’teki yeni üslere ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtladı: “Suriye’deki güçlerimizin yerlerini ya da hareketliliklerinin detaylarını söyleyemem. Komutanlarımız görevlerini tamamlamak ya da kendilerini korumak için insan ya da kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal.”
‘SİLAH YOK, GEÇİCİ OFİS’
Pentagon Sözcüsü, “İncirlik’teki silah deposunun başka ülkeye gönderildiği” iddialarına tepki göstererek “İncirlik Üssü’nü boşalttığımız haberlerinin hiçbir gerçeklik payı yok. Bu tür haberler, müttefikler arasındaki güvensizliği ve ayrılığı artırma girişimleri” dedi. İncirlik Üssü’ndeki ABD güçlerinin bağlı olduğu Avrupa Kuvvetler Komutanlığı da iddiayı yalanladı. Komutanlığın medya sorumlusu Binbaşı Juan Martinez, kaldırılan depoda silah ve mühimmat olmadığını, deponun personel için geçici ofis olarak kullanıldığını söyledi. Martinez, “Ne yazık ki deponun kaldırıldığını duyurduğumuzda, ofis olarak kullanıldığının altını çizmemişiz, bu da tartışmalara neden oldu” diye konuştu.
ABD askerleri, Münbiç’te üs inşa ederken görüntülendi. AP, 1 hafta öncesinde sadece bir evin olduğu noktada; duvarları, tel örgüleri ve gözlem kulesiyle bir üssün yükseldiğini yazdı.
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