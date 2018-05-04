ABD'nin Suriye ve Irak'taki asker bilmecesi sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak'ta yaklaşık 5 bin Amerikan askerlerinin bulunduğunu açıkladı.

White yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'taki asker sayımız yaklaşık 5 bin." Bunun tahmini bir rakam olduğunu belirterek, Suriye ve Irak'ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğunu net olarak açıklamadı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Albay Manning, "Savunma Bakanlığının Irak'ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye'de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

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