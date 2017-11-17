Pentagon, Trump'ın 'yanlışlıkla' istifaya davet etti!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dün resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı.

'Proud Resister' isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda adı taciz skandallarına karışan Senatörler Al Franken ve Roy Moore ile ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa etmesi gerektiğini belirten bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım 5.2 milyon kullanıcısı olan Pentagon'un resmi Twitter hesabı tarafından 'retweet' edildi.

— PROUD RESISTER 👊 (@ProudResister) November 16, 2017

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pentagon sözcüsü Dana White ve ordu sözcüsü Rob Manning, "Twitter hesabını kullanmaya yetkisi bulunan bir personel Savunma Bakanlığı'nın onaylamadığı paylaşımı yanlışlıkla yaptı. Aynı kişi hatayı fark etti ve hemen paylaşımı sildi" ifadelerini kullandı.