Pepe: Benim için önemli ve zor bir maçtı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü stoperi Pepe, 13 top çalma ile Şampiyonlar Ligi’nde dün gece bu konuda zirveye yerleşti. Süper oynayan ve 12 top uzaklaştıran Pepe, 11 ikili mücadelenin 8’ini; 5 hava topunun 4’ünü kazandı. 34 yaşındaki Portekizli yıldız, maç sonu duygularını şöyle ifade etti: “Tüm hafta çok iyi hazırlandık. Porto’yu ezberledik. Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlamak önemliydi. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Benim için önemli ve zor bir maçtı. 3 mükemmel senem geçti burada, çok şeyler öğrendim.”

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