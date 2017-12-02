Pepe Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray maçının, kendileri için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Pepe, "Kazanmayı hak ettik ve önemli bir maçtan galibiyetle ayrılıyoruz. Benim görevim takımın gol yememesi. Takımım gol yemediyse, ben kendimi gol atmış gibi hissediyorum. İyi bir savunma yaptık" dedi.

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