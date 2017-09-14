Pepe, Beşiktaş'ın Porto galibiyeti konuştu

Beşiktaş deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte tecrübeli savunmacının açıklamaları:

"Çok zor bir maçtı. Taktik olarak bütün hafta çok iyi hazırlandık ve Porto'yu ezberledik. Çok şükür Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık.Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım, bu benim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum."