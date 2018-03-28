Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği dergisine (BEGİKAD) açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a transfer olmasında kendisi ve ailesine atılan 'ComeTo Beşiktaş' mesajlarının etkili olduğunu ifade eden Pepe, "Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. Beşiktaş taraftarıyla aramda bu şekilde sempatik bir bağ oluştu. Daha o zamanlar böyle bir takıma gelme isteği başladı bende. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası'nı oynarken de tam olarak kararımı verdim" diye konuştu.
"UZUN YILLAR KALMAYI ÇOK İSTERİM"
Kulüp ve taraftarlar isterse Beşiktaş'ta daha uzun süre kalmak istediğini ifade eden Pepe, "Normalde iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş'ta kalabilmeyi hedefliyorum. Eğer kulübümüz ve taraftarlarımız beni ister, ben de buna layık olabilirsem daha uzun yıllar kalmayı çok isterim" dedi.
"KULÜP TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SONUÇLARINI ALDIK"
Geçen 2 sezonda olduğu gibi bu sene de şampiyon olmak istediklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu sezon tabi ki şampiyonluk en büyük isteğimiz. Son iki yılın şampiyonuyuz, bunu üçüncü yılına taşımak hedefimiz. Bazı beklenmedik ve istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak, elde ettiğimiz galibiyetlerle yeniden yarışın en iddialı takımlarından biri haline geldik. Kupada yolumuza devam ediyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp tarihinin en önemli sonuçlarını aldık. Bunu göz ardı etmemek gerekli" diye konuştu.
"VODAFONE PARK'TAKİ ATMOSFER BENİ BÜYÜLÜYOR"
Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Pepe, "Beşiktaş, insanların kendisini ait olarak hissettiği büyük bir aile. Bu ailenin bir parçası olmaktan da son derece keyifli ve gururluyum. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Özellikle stadyumumuz Vodafone Park'taki atmosfer beni kelimenin tam anlamıyla adeta büyülüyor. Beşiktaş'ı diğer rakiplerinden ayıran en büyük özellik kesinlikle aile ortamı. Kadınlar, erkekler, çocuklar tribünde çok güzel bir ahenk yaratıyor. Diğer takımların tribünlerinde bunu görmek zor" ifadelerini kullandı.
"ZAMANLA "PEPE" OLARAK KALDIM"
'Pepe' isminin nereden geldiğiyle ilgili de konuşan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, "Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı ailem "Pepinya", "Pinya", ilk hocam ise "Pepaon" diye sesleniyordu bana. "Pepaon", "Büyük Pepe" gibi bir anlama geliyor. Ama babam bu lakabı hiç sevmedi. Zamanla "Pepe" olarak kaldım" şeklinde konuştu.
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