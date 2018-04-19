Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, yarı final rövanş maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Josef de Souza'ya sert bir müdahalede bulunan Beşiktaşlı Pepe, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Mete Kalkavan'a itirazlarda bulunan Caner Erkin de bu pozisyonda sarı kartla cezalandırıldı.

Pepe, direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması halinde 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

Tecrübeli savunmacı, 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez bir resmi maçta kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun kulüp kariyerindeki son kırmızı kartı ise Real Madrid formasıyla 2011/12 sezonundaydı.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır)