Beşiktaş'ta Ryan Babel'in Feyenoord'a, Pepe'nin ise Çin'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İki futbolcudan da bu iddialara yanıt geldi.

Babel ve Pepe, sosyal medya hesaplarından önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalacağını duyurdular. Ryan Babel, Twitter'dan, "Endişelenmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Pepe ise çektiği videoda "İnsanlar, Çin'e gidecek misin diye soruyorlar. Hayır, Türkiye'de ve Beşiktaş'ta kalacağım" dedi.