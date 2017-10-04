Perasovic: ''Kadromuzda yıldız yok ama...''

Anadolu Efes’i uzun yıllardır Avrupa’nın en geniş bütçelerinden birine sahip, kadrosu yıldızlarla dolu bir takım olarak izlemeye alışmıştık...

Bütçede her geçen yıl kan kaybı olsa da geçen seneye kadar hala elinde Avrupa’nın en değerli kadrolarından biri mevcut olsa da, takım kimyası bu kez ‘ha tuttu ha tutuyor’ desek de yine en kritik anda ‘kırılganlık’ kabusu hortlamış, FinalFour son anda kaçmıştı. Ardından da özellikle kadrodaki yıldız isimler, sanki sezon bitmişçesine ‘kontak kapatmış’, Euroleague’den elenişin arkası ligde de çorap söküğü gibi gelmişti. İşte böyle bir sezonun ardından ‘radikal’ denebilecek bir kararla kadro yapısında köklü bir değişikliğe gitti Efes...

NBA’e yolcu edilen Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’la birlikte takımdaki Türk-yabancı 7 isimle daha yollar ayrıldı. Ve yerlerine, piyasada çok da öne çıkmayan isimler kadroya dahil edildi. Ancak bu isimlerin ortak özelliği, kariyerlerinde henüz belirgin bir başarı elde edememiş, başarıya aç isimler olmalarıydı.

Habertürk Gazete'den Gökhan Türe'nin sorularını yanıtlayan Perasovic’e yeni sezon öncesi bu yeni yapılanmayı, beklentileri ve hedeflerini sorduk, o da yanıtladı:

''TUTMAK İSTEDİK AMA OLMADI''

“Bu seneki kadromuzda yıldız diye tabir edebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Ancak savaşmaya ve kazanmaya aç oyuncular var. Yıldızı kendi içimizde bulacağız. Açıkçası geçen seneki kadromuzdan bazı oyuncuları tutmak istedik. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı bunu yapamadık. Gerçek şu ki, şu anda yeni bir takımız. Finansal imkanlarımız çerçevesinde elimizden gelen en iyi takımı kurmaya çalıştık. Bunda da şu ana kadar başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak yine de bunu en iyi zaman içinde göreceğiz.”

''MÜCADELECİ BİR TAKIM KURDUK''

“Bütçemiz Euroleague için mücadeleci ve iyi bir takım kurmaya müsaitti. Bunu da yaptığımıza inanıyorum. Kadroya yeni katılan isimlerin çoğu, başarıya aç, henüz kariyerlerinde kayda değer bir başarı bulunmayan oyuncular. Bunu avantaja dönüştürmeye çalışacağız. Sert bir takımız. Bazı isimlerin sezon ilerledikçe daha iyi duruma geleceklerini düşünüyorum. Zaten eğer elinizde üst düzey yıldızlar yoksa, bunu zamanla kendi içinizde yaratmanız gerekiyor.”

''TÜRKİYE LİGİ ÇOK ZOR GEÇECEK''

“En büyük problemimiz, Tahincioğlu BSL ve Euroleague’de farklı kadrolarla mücadele verecek olmamız. Türk oyuncularımızın sadece ikisi tecrübeli. Diğerleri çok genç ve tecrübesiz isimler. Bu da bizim için Türkiye Ligi’nde büyük sıkıntı yaratacak. Elimizde tecrübeli Türk oyuncular vardı. Ancak onları tutamadık. Euroleague’e nispeten Türkiye Ligi’nde daha çok zorlanacağımızı söyleyebilirim.”

MURIC SADECE EUROLEAGUE’DE

Anadolu Efes’in Sloven forveti Edo Muric, Lacivert-Beyazlı takımla ilk etapta sadece Euroleague maçlarında görev yapacak. Eurobasket 2017’de altın madalya kazanan Slovenya’da forma giyen Muric (26, 2.02), 9. yabancı olarak Tahincioğlu BSL maçlarında tribünde oturacak.

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