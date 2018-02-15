İstanbul Avrupa yakasının Küçükköy semtinde, eski Edirne asfaltı Metris kavşağında bulunan bir AVM'de “Venezia Sahne Gösteri Merkezi” adıyla tiyatro keyfi başlıyor. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; 17 Şubat Cumartesi günü ilk tiyatro oyunu ile perdelerini açacak Venezia Sahne’de, her cumartesi ve pazar saat 12.30’da minik tiyatroseverlerin kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak farklı oyunlar sahnelenecek. Venezia Sahne, farklı sanatçıların akustik konserleri, stand up gösterileri ve sahne performanslarını da seyircileriyle buluşturacak.

Biletler 15 TL’den satışa sunulacak ve sinema gişesi ile web sitesinden temin edilebilecek. AVM'nin içerisinde yer alan tiyatro salonu Venezia Sahne Gösteri Merkezi, 17 Şubat’ta perdelerini Pinokyo ile açacak. Çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen masal kahramanları, Venezia Sahne’de hayat bulacak.

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