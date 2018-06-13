Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao'yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya satması, 2015 yılında yapılan transferleri akıllara getirdi. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun başında teknik direktör Pereira yönetiminde, transfere tarihinin en büyük harcamasını yaparak girdi.
Transfer yetkisini İtalyan sportif direktör Terraneo'ya veren Aziz Yıldırım başkanlığındaki dönemin sarı-lacivertli yönetimi, kadroya tam 11 futbolcu takviyesi yaptı. Robin van Persie, Luis Nani, Simon Kjaer, Lazar Markovic (kiralık) gibi Avrupa piyasasında isimleri bilinen önemli yabancı futbolculları transfer eden Fenerbahçe, Bursaspor'da iyi bir dönem geçiren Volkan Şen, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna dahil etti.
Josef de Souza'yı Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan 8 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle renklerine katan sarı-lacivertliler, Abdoulaye Ba ve kaleci Fabiano Ribeiro'yu da Portekiz'in Porto takımından kiraladı. Transfer ettiği 11 oyuncu için kasasından yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli ve kiralama ücreti çıkaran Fenerbahçe'nin kadrosunda bugün bu isimlerden sadece 3'ü kaldı.
Volkan Şen, Van Persie, Nani, Ba, Fabiano, Markovic ve Kjaer'den sonra Jose Fernandao'yla da yollarını ayıran sarı-lacivertli takım da söz konusu transferlerden sadece Ozan Tufan, Şener Özbayraklı ile De Souza kadroda yer alıyor.
Kjaer ve Fernandao'yla 4'er, Volkan Şen, Van Persie ve Nani'yle 2015'te 3'er yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli kulüp, bu futbolcuların hiçbiriyle sözleşme süresini tamamlamadı.
PEREIRA 1 YIL, TERRANEO'YLA 10 AY SONRA YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe Kulübü, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'yla 1 yıl, sportif direktör Terraneo'yla ise 10 ay sonra yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin 2015-2016 sezonunda yaptığı transferlerde başrol oynayan bu iki isimden Pereira'nın 2016-2017 sezonun başında görevine son verildi. Fenerbahçe'ye Mayıs 2015'te gelen Terraneo'yla sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertli kulüp, İtalyan sportif direktörü Mart 2017'de gönderdi. Sarı-lacivertli kulüp, görevlerine son verilen bu iki isme de tazminat ödemek zorunda kaldı.
VAN PERSIE BEDELSİZ GİTTİ
Fenerbahçe'nin, Pereira ve Terraneo döneminde büyük umutlarla transfer ettiği Hollandalı yıldız Van Persie, takımdan bedelsiz ayrıldı. Van Persie'yi 6,5 milyon euro'ya transfer eden sarı-lacivertliler, futbolcuya da 2,5 sezon boyunca en az 14 milyon 280 bin euro ödedi. Geride kalan sezonun devre arasında oyuncuyla karşılıklı anlaşarak ülkesinin takımı Feyenoord'a gönderen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun satışından kasasına para koyamadı.
Sarı-lacivertli kulüp bonservisleri için 15 milyon 150 bin euro ödediği Kjaer, Nani ve Volkan Şen'in satışlarından ise 21,5 milyon euro kazandı. Bonservisi 3 milyon 400 bin euro'ya alınan Fernandao'nun satışından ne kadar gelir elde edildiği ise açıklanmadı.
2015-2016 TRANSFERLERİ
Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda yaptığı transferler şöyle:
|Futbolcu
|Durumu
|Geldiği bonservis bedeli
|Kazanılan bonservis bedeli
|Gittiği takım
|Robin Van Persie
|Gitti
|6,5 milyon euro
|Yok
|Feyenoord
|Luis Nani
|Gitti
|6 milyon euro
|8 milyon euro
|Valencia
|Simon Kjaer
|Gitti
|6 milyon 650 bin euro
|12,5 milyon euro
|Sevilla
|Volkan Şen
|Gitti
|2,5 milyon euro
|1 milyon euro (Kendisi ödedi)
|Trabzonspor
|Jose Fernandao
|Gitti
|3,4 milyon euro
|(Açıklanmadı)
|El Wehda
|Lazar Markovic
|Gitti
|kiralık
|kiralık sözleşmesi bitti
|Liverpool
|Abdoulaye Ba
|Gitti
|kiralık
|kiralık sözleşmesi bitti
|Porto
|Fabiano Ribeiro
|Gitti
|kiralık
|kiralık sözleşmesi bitti
|Porto
|Josef de Souza
|Takımda kaldı
|8 milyon euro
|-
|-
|Şener Özbayraklı
|Takımda kaldı
|5 milyon Türk Lirası
|-
|-
|Ozan Tufan
|Takımda kaldı
|7 milyon euro
|-
|-
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