İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak milli takım, kamp çalışmaları i çin gittiği Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasında 3 karşılaşma oynadı.

İlk maçında Çin'e 71-54 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci müsabakada da Çekya'ya 76-60 yenildi. Milliler, buradaki son hazırlık karşılaşmasında Romanya'yı 76-71 mağlup etti.

Milliler, İspanya'daki şampiyonada B Grubu'nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi verecek. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale çıkan diğer ekipler ise dört grupta ikinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki çapraz eşleşmelerin ardından belli olacak.

MİLLİLERİN SONRAKİ DURAĞI KANADA

Bu arada, başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, kamp ve ikili temas müsabakaları yapmak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü Kanada'ya gidecek.