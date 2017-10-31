"Peri" adını verdiği yapay kalbiyle vedalaşmak için 1,5 ay önce organ bağışı çağrısında bulunan Miray Toktaş, nakil olamadan hayata gözlerini kapadı.

AA'nın haberine göre; İzmir'in Buca ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam sürerken geçen yıl enfeksiyon geçiren, kalp kasları çalışmaz hale gelen ve yapay kalp cihazına bağlanan 10 yaşındaki Miray, sabah evinde fenalaştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan küçük Miray, yaşama veda etti. Tedavi sürecince aylarca hastanede kalan 6'ncı sınıf öğrencisi Miray, zamanının büyük bölümünü "Sude" adını verdiği bebeğiyle oynayarak geçirdi.

Organ nakli olup "Peri" olarak isimlendirdiği yapay kalp cihazını uçurmak isteyen Miray'ın cenazesi, isteği üzerine 17 yaşında kanser nedeniyle vefat eden ağabeyinin yanına defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine götürüldü.

'PERİ'Yİ ÇIKARDILAR

Kızının sürekli organ bağışı çağrısında bulunduğunu anlatan anne Gülcan Ataş, şöyle konuştu: "Miray olsa şimdi kalp ister, 'Peri'sini uçurmak isterdi. Uçtu zaten, onu da çıkardılar üzerinden. 'Sude' diye bir bebeği vardı, onu da başka hasta çocuklara bıraktık. Başka çocuklar nakil olsun, o zaman biz de 'birisi kurtuldu' der, seviniriz, teselli bulur, avunuruz. Organ bağışı yapalım. İsmini sayamadığım çok çocuk var. Ben kızımı kaybettim, onlar yaşasınlar. Ben bu acıyı yaşadım, başkası yaşamasın. Miray'a kalp yetişmedi, başkasına yetişsin."

ORGAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Miray Toktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde 93 gün tedavi görmüş, başarılı bir operasyonla kalbe kan pompalayan yapay cihaza kavuşmuştu.

Yoğun bakım servisindeki bir hemşirenin önerisiyle çantada taşıdığı cihaza "Peri" adını veren Miray, hastanedeki boş zamanlarında da oyuncak bebeği "Sude" ile oynamış ve hastanede kendisine uzatılan mikrofonlara, "Yaşamam için kalp lazım" diye seslenmişti.