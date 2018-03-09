HT Magazin'de yer alan habere göre, 33 yıl sonra Cevher’le kamera karşısına geçen Perihan Savaş, “26 yıldır Mahmut’un kafasında olan bir projeydi. Severek oynadım” dedi.



Organ bağışının önemine dikkat çeken filmde Ecem Baltacı da oynuyor.

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