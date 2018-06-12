Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıktığı için daha önce adını değiştirmek zorunda kalmıştı. Canlı video paylaşım uygulaması Periscope’a Türkiye’de faaliyet gösteren “Periskop” adlı şirketin açtığı isim hakkı davasında, geçtiğimiz yıl Nisan ayındaki ihtiyati tedbir uygulanması yönündeki kararın ardından gelen son karar ile “periscopeco” adındaki Twitter hesabı ve www.periscope.tv websitelerine Türkiye’den erişimin engellenmesine hükmedildi.

Periscope, Türkiye’de ismini “Scope” olarak değiştirmiş ve erişimin engellendiği Periscope, Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması ile App Store’da yer alan iOS uygulamalarının isimleri “Scope” olarak değiştirmişti. Bu değişikliğin sonucu olarak bugün varılan nihai kararın Twitter’ın canlı yayın platformunu etkilemeyecek.

Daha önce yapılan isim değişikliği sonrasında Scope ismiyle yola devam eden uygulamanın Türkiye’ye özel olarak açtığı pscp.tv sitesi periscope.tv adresinin yerine, Scope uygılaması ise Periscope uygulamasının yerini alıyor. Bu açıdan bakıldığında uygulamanın Türkiye’de çalışmaması veya erişime engellenmesi söz konusu değil.

Davalılar arasında yer alan Periscope’un sahibi olan Twitter’ın yanı sıra uygulama mağazalarında yer verdikleri Apple ve Google’ın da yer aldığı davada, davacı olan Periskop şirketinin Türk Patent Enstitüsü’nde tescilli markasına ilişkin kullanımın sonlandırılması kararı verildi.