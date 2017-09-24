Perran Kutman: Yaşarken değer görmek ağlattı

Harbiye’de 10 Ekim’de seyirciyle buluşacak ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’de Selçuk Yöntem’le birlikte onur konuğu olarak sahneye çıkmaya hazırlanan Perran Kutman, heyecanını HT MAGAZİN’den Arif Hür'le paylaştı.

Emre Altuğ, Ayça Varlıer, Gökçe Bahadır, Edis gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak olan usta oyuncu, “Haldun Dormen benim kıymetlim, o yüzden bu teklifi seve seve kabul ettim. Yaşarken değer görmek gözlerimi yaşarttı” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Dizilerde sürelerin uzunluğu nedeniyle rol almaya sıcak bakmadığını söyleyen Perran Kutman, sinema projelerine ise yeşil ışık yaktı: “30 yıl sonra sinemaya dönmeye karar verdim. Karakter kısıtlamam yok.”

perran kutman