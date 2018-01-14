Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem!

Peru'da Acari eyaletinin 42 km güneybatısında ön belirlemelere göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz tabanının 12 kilometre altında olan depremin ardınan otoriteler tarafından tsunami uyarısı yapıldı.



Tsunami dalgalarının yüksekliğinin Peru'nun bazı kıyı bölgelerinde 0.3 ila 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor.

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak olarak çalıştırılan bir madenin çökmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



DHA'nın haberine göre, depremin merkez üssüne yakın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ve diğer ulusal uyarı sistemleri tarafından yapılan uyarıda "Tsunami Tehdidi Mesajı" başlığıyla gönderilen uyarıda Tsunami'nin yerel saatle saat kaçta kıyılara ulaşabileceği bilgisi verildi. Ulusal otoritelere alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.



Yerel saatle 09:19'da gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki depremin Peru'nun bazı kıyı kesimlerinde 0.3 ila 1 metre yüksekliğinde, Şili´nin bazı kıyı bölgelerinde ise 0.3 metre yüksekliğe kadar tsunami olabileceği uyarısı yapıldı.



Peru, Pasifik Okyanusu'nun deprem ve volkanik patlamaların sıkla gerçekleştiği "Ateş Çemberi" anlamına gelen Ring of Fire bölgesi üzerinde yer alıyor.

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