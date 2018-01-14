Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem!

Peru'da Acari eyaletinin 42 km güneybatısında ön belirlemelere göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz tabanının 12 kilometre altında olan depremin ardınan otoriteler tarafından tsunami uyarısı yapıldı.
Tsunami dalgalarının yüksekliğinin Peru'nun bazı kıyı bölgelerinde 0.3 ila 1 metreye kadar yükselmesi bekleniyor.
Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak olarak çalıştırılan bir madenin çökmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DHA'nın haberine göre, depremin merkez üssüne yakın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ve diğer ulusal uyarı sistemleri tarafından yapılan uyarıda "Tsunami Tehdidi Mesajı" başlığıyla gönderilen uyarıda Tsunami'nin yerel saatle saat kaçta kıyılara ulaşabileceği bilgisi verildi. Ulusal otoritelere alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.
Yerel saatle 09:19'da gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki depremin Peru'nun bazı kıyı kesimlerinde 0.3 ila 1 metre yüksekliğinde, Şili´nin bazı kıyı bölgelerinde ise 0.3 metre yüksekliğe kadar tsunami olabileceği uyarısı yapıldı.
Peru, Pasifik Okyanusu'nun deprem ve volkanik patlamaların sıkla gerçekleştiği "Ateş Çemberi" anlamına gelen Ring of Fire bölgesi üzerinde yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.