Perugia - Novara rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Perugia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Novara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 59 puanlı Perugia 8. sırada bulunuyor, Novara 43 puana sahip ve 17. sırada. Perugia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Novara, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 232 kodlu maçı oynayanlar; Perugia galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.00, Novara galibiyet oranı 4.00.

Perugia son haftadaki Salernitana müsabasında 2-1 yenildi.

Novara ise Carpi karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Perugia, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 26 gol yedi.

Novara, dış sahada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Novara 21 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.