Perugia - Salernitana sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Perugia ile Salernitana, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Perugia 58 puanla 8. sırada, Salernitana 47 puanla 12. sırada bulunuyor. Perugia son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Salernitana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 418 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Perugia kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Salernitana sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Perugia önceki hafta Salernitana mücadelesinde 3-2 kazandı.

Salernitana ise Perugia karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Perugia, 34 gol attı ve 25 gol yedi.

Salernitana, dış sahada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salernitana 22 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.