Konami, PES 2019'a lisanslı yeni ligler eklendiğini duyurdu. Eklenen ligler arasında Danimarka Superligi, Portekiz Ligi NOS, Belçika Pro Ligi, İsviçre Süper Ligi, İskoçya Ladbrokes Premiership, Arjantin Süperligi ve sadece PES 2019 ‘a özel olarak Rus Premier Ligi yer alıyor. Bu liglerdeki tüm takımlar PES 2019'da tamamen lisanslı olarak yer alacak.

PES 2019'un tüm platformlarda 4K HDR'de sunulmasının yanı sıra, “Enlighten” yazılımının gerçek hayattaki görsel efektleri ve gerçek zamanlı “Global Illumination” aydınlatma ve gölgeleri, oyunun grafik özellikleri arasında yer alıyor. Böylelikle daha iyi tribün detayı, gerçek çim dokuları ve Moskova'daki maçları daha da gerçekçi kılacak olan kar havası oyuna ekleniyor.

PES 2019, PS4, XOne ve PC'de 30 Ağustos'ta dünya çapında satışa sunulacak. Yeni oyun, iki fiziki sürüm olarak; standart versiyonun kapağında dünya çapındaki yeni temsilci Phillippe Coutinho ve hayranlarına myClub bonuslarının kilidini açma fırsatı veren özel versiyonda olacak David Beckham ile karşımıza çıkacak. Ayrıca lansman döneminde, MyClub için daha fazla içerik bulunan sadece dijital bir Legend sürümü olacak!