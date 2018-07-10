30 Ağustos'ta Avrupa'da satışa sunulacak olan PES 2019, tarihin en erken çıkışlarından birini yapacak. Daha transfer dönemi kapanmadan, oyunu güncel olmayan kadrolarla sunacak olan Konami, zamanla yapacağı kadro güncellemeleriyle açığı telafi edecek.

Son yıllarda FIFA ile arası bir hayli açılan PES serisi, kaybettiği kitleyi yeniden yakalama peşinde. PES 2019 yaralara merhem olacak mı bilinmez fakat yeni yapım için resmi olmayan bilgiler düşmeye başladı.

PES 2019'un sistem gereksinimi

İddialara göre PES 2019'un sistem gereksinimi şimdiden belli oldu. İşlemci olarak Intel Core i3-6300 ya da AMD FX-4170 talep ettiği söylenen yeni yapım, GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 460 (2 GB) ekran kartı, 8 GB RAM ve 30 GB boş disk alanı istiyor. Bununla beraber seride ilk kez Windows 10 zorunlu tutulmuş durumda. Eğer iddialar doğruysa, en az 32 bit bir Windows 10 sisteminiz yoksa PES 2019'u PC'de oynamanız söz konusu olmayacak.

PES 2019 sistem gereksinimleri çok yakında resmiyet kazanacak zira oyunun demo sürümünün bu ay sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.