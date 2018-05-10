PES 2019’da Konami, onaylı lisans sayısını arttırmaya yönelik devam eden taahhüdünü yerine getirecek. Firma, daha fazla lisanslı lig ve stadyum, daha fazla lisanslı ortaklık ve gelecekteki haftalarda duyurulacak yeni efsaneler ile birlikte PES 2019'u zenginleştirecek.
PES 2019'un kapak yıldızı kim olacak?
FC Barcelona'nın yıldızı ve küresel büyükelçisi olan Philippe Coutinho, bu yılın kapağında yer alacak. Oyun, İngiltere'nin tüm zamanlarının en iyi futbolcularından olan David Beckham’ın günümüze uyarlanmış özel bir versiyonunu sunacak.
Taraftarlar, PES 2019'un Beckham, Coutinho ve daha fazlasının hayata geçirdikleri benzersiz oyun tarzlarıyla daha da üstün bir oyun deneyimi yaratarak gerçeğe yakın bir oyuncu deneyimi yaşayabilecekler. Oyun, oyuncuya PES 2019'un üstün özelliklerinin ön safında yer alan Magic Moments'ı oluşturma şansı veren çeşitli yeni yetenek özellikleri sunarak oyuncu seviyesini bir üst seviyeye taşıyor.
Oynanış nasıl olacak?
Rakipleri alt etmek için bir pozisyon bulmak, performans ve davranışları etkileyecek olan ‘Görünür Yorgunluk’ ile de bir kırılma alacaktır. Yeni çekim mekaniği, geliştirilmiş top fiziği, oyuncu ve top pozisyonu, oyuncu becerileri ve atış stilleri dikkatinizi çekecektir. PES 2019'da ağın arkasına vurmak, yeni net fiziki imkanlar ve kutlamaları ekleyerek daha önce hiç olmadığı kadar tatmin edici bir oyun deneyiminiz olacak, ayrıca yeni kalabalık taraftar animasyonları da bulunuyor.
Grafikler geliştirildi
Gerçek hayattaki görsel efektler ve tüm platformlardaki 4K HDR için kullanılan “Enlighten” yazılımı sayesinde oyun hiç bu kadar güzel görünmemişti. Gerçek zamanlı “Global Illumination” aydınlatma ve gölgeler, daha iyi kalabalık detayları, gerçek çim dokusu ve inanılmaz popüler hava durumu etkisiyle geri dönüşü muhteşem olan oyun içi grafiklere yer verildi.
myClub’da, bugüne kadarki en büyük yenileye şahit olacaksınız, çünkü yepyeni oyuncu kartı tasarım sistemi, oyuncuların kendi takımlarını oluşturmalarına dair bir dizi devrim niteliğinde değişikliklere öncülük ediyor. myClub oyuncuları ayrıca, efsane oyuncular ve haftanın oyuncuları da dahil olmak üzere Yüksek Performanslı Oyuncular bulmayı, gerçek dünya performanslarına dayanan geçici olarak artırılmış istatistikleri bulabilirler.
Konami ayrıca dünyanın en büyük sezon öncesi futbol turnuvalarından biri olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası (ICC) ile ortaklığını sürdürmek için heyecan duyuyor. ICC'nin Unsurları, yeni bir müzakere sistemi, canlı menüler ve gerçekçi transferler de içerecek ve moduyla yeni yüksekliklere taşıyacak olan Master League'e uygulanacak.
PES 2019 oyuncuları, hayranların PES hakkındaki son haberleri oyunun kendisinden öğrenmek için dinamik olarak güncellenen yeni menü ara yüzünü de sabırsızlıkla bekleyebilirler. Yeni modern görünüm, menü ekranları ve diğer yaklaşan ürünlerdeki indirimler de dahil olmak üzere hayranlara özel teklifleri takip edebilirsiniz.
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