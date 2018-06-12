PES 2019'un E3 tanıtım videosunda, oyunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yer aldığı ortaya çıktı! Videonun 14. saniyesinde ekrana gelen görüntüde, stadın tribün atmosferi resmediliyor. Ayrıca tribün duvarında Atatürk'ün yer aldığı fotoğrafa da yer veren yapımcı Konami, stadyumu en ince ayrıntısına kadar oyuna eklemiş gözüküyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, PES 2019'da

PES 2019'un çıkış tarihi ne zaman?

30 Ağustos'ta PC, PS4 ve XOne için satışa sunulması beklenen PES 2019, bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi lisansını kaybetti. Buna karşın Danimarka Superligi, Portekiz Ligi NOS, Belçika Pro Ligi, İsviçre Süper Ligi, İskoçya Ladbrokes Premiership, Arjantin Süperligi ve Rus Premier Ligi'nin lisanslarını alan Konami, serinin mevcut kitlesini korumayı ve hatta geliştirmeyi amaçlıyor.