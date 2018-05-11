Pescara - Ascoli maçı öncesi rakamlar

Pescara ve Ascoli, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Pescara 47 puanla 14. sırada, Ascoli 42 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Pescara, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ascoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Pescara kazanır 2.20, berabere biter 2.00, Ascoli kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Pescara önceki hafta Ascoli mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Ascoli ise Pescara karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Pescara, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 30 gol yedi.

Ascoli, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Ascoli, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.