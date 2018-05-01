Pescara - Cesena sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Pescara ile Cesena, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Pescara 45 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Cesena 42 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Pescara, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cesena, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pescara kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Cesena sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pescara son hafta oynanan Latina maçında 1-1 berabere kaldı.

Cesena, Avellino karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Pescara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Pescara, kendi sahasında 30 gol attı, 30 gol yedi.

Cesena ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cesena, 20 gol atarken 35 gol yedi.