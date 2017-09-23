Peşinat ödemeden ev sahibi olun

Herkesin hayal ettiği eve sahip olabilmesi için en önemli konulardan biri ödeme planları. Şimdi Ege Yapı, “hemen teslim” Batışehir’de “hiç peşinatın olmadığı” veya taksitlerinize 2019’da başlayacağınız benzersiz bir ödeme planıları ile herkesi kira öder gibi ev sahibi olmaya davet ediyor.

BATIŞEHİR’DE HER ŞEY VAR PEŞİNAT YOK!

108.000 m2 peyzaj alanın ve 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar ev seçeneklerinin olduğu Batışehir’de hemen tapunuzu alıp, yarın yaşamanız için her şey hazır. Dilerseniz hiç peşinat ödemeden sadece 2.240 TL’den başlayan taksitlerle, dilerseniz taksitlerinizi 2019’da ödemeye başlayarak evinizi alabilir ve şehrin yeni merkezinde hemen yaşamaya başlayabilirsiniz.

DÖRT DÖRTLÜK BİR HAYAT.

Ege Yapı tarafından Emlak Konut güvencesi ile hayata geçirilen İstanbul’un marka projesi Batışehir’de, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz dünyaca ünlü otellerden alışveriş caddesine, yepyeni lezzetler tadabileceğiniz restoranlardan, çocuklarınızı güvenle gönderebileceğiniz özel bir okula kadar pek çok ayrıcalık sizi bekliyor. 3 adet sosyal tesis, 6 adet açık / kapalı yüzme havuzu, 1.500 m2 çocuk oyun alanı, basketbol sahası, tenis kortu, halı sah, bisiklet yolları, alışveriş caddesi bu ayrıcalıklardan sadece bazıları. Batışehir’de, ev sahibi olanlar sadece bir eve değil, yaşamaya değer keyiflerle dolu koca bir şehre de sahip oluyor.

EŞSİZ BİR LOKASYON.

Yeni açılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 dk’ya indiren dev metro hattı üzerindeki Batışehir’in ayrıca araç kullanıcıları için TEM otoyoluna açılan özel girişi ve kolay çıkışı sayesinde her yere ulaşım daha da kolaylaşıyor. Batışehir’in yerinde görebileceğiniz benzersiz projesi, eşsiz lokasyonu ve yeni kampanyası ile hayalinizdeki eve hiç peşinat ödemeden hemen sahip olmak için bilgi talep formunu doldurabilir veya satış ofisini arayabilirsiniz:

www.batisehir.com

08502225343