Peşmerge'ye yönelik "eğit-donat" programı sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Barzani, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye verdiği eğit-donat ve yardım programı sona erdi. Yeniden bir protokolün yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şahsen bu protokolün yeninden yapılması ve yardımların sunulmasında herhangi bir sorun görmüyorum" dedi.

"MEMUR MAAŞLARI KESİNTİLİ DE OLSA ÖDENMEYE DEVAM EDİLECEK"

IKBY'deki memur maaşlarının bir ay sonra artık ödenmeyeceği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Barzani, 16 Ekim'de Kerkük'e yapılan operasyon sonucu petrol gelirlerinin yarısını kaybettiklerini ancak kesintili de olsa maaşları ödemeye devam edeceklerini belirtti.

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